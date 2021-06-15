Üye Girişi
Karacabey'in yeşil alanları gelişmeye devam edecek - Son Dakika

Karacabey'in yeşil alanları gelişmeye devam edecek

15.06.2021 09:56
Karacabey'in yeşil alanları gelişmeye devam edecek, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve Karacabey'de yeni görevine başlayan Orman İşletme Müdürü Davut Aytek'i ağırladı.

'Yeşil Karacabey' hedefiyle, Karacabey'de yeşil alanların artırılması yönündeki çalışmalar hız kesmeden sürerken, Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve kentte yeni görevine başlayan Orman İşletme Müdürü Davut Aytek'i ağırladı.

Gerçekleşen görüşmede, Karacabey'in ormanlarında üreticilere yönelik potansiyeller masaya yatırılırken, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Karacabey'in coğrafi zenginlikleriyle önemli bir bölge olduğunu vurguladı.

Değerine değer katacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Orman İşletme Müdürü olarak görevine başlayan Davut Aytek'e görevinde başarılar dilerken, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Esgin, İlçe Başkanımız Sayın Ertem İşcan, bölge milletvekillerimiz ve belediyemizin gayretleriyle gerçekleşen görüşmelerde, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştu. Ve bu netice sonrası gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalarla Karacabey'de orman alanları artırılırken, üretim amacı ile orman yolları oluşturuldu ve böylelikle orman potansiyeli artırıldı. Tüm bunların yanında, kentimizde kurulan defne tesisi ile ormandan elde edilen ürünlerin işlenmesi noktasında da önemli bir yol kat edildi. Karacabey, bu alanda da oldukça önemli bir bölge ve bu gelişmeler sonrası, bu değerine daha da değer katacaktır" dedi.

Karacabey'in yeşil alanları gelişmeye devam edecek

Bekir Pakdemirli, Yalçın Akın, Ali Özkan, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey'in yeşil alanları gelişmeye devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı 10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor 10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 10:26 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi 10:10 Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı 09:45 Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı 09:24 Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar 09:19 Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar

Son Dakika Haberleri
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı
10:55 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
10:45 Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi
10:43 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
10:25 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
10:17 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
10:09 Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:08 Bitcoin 40 bin dolar sınırını geçti, yatırımcıların ekranı yeşile döndü
Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor         
11:10
Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak         
10:56
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi         
10:45
TEM'de hayrete düşüren kaza! Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak korkunç şekilde can verdi TEM'de hayrete düşüren kaza! Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak korkunç şekilde can verdi         
10:29
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz         
09:26
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti         
00:44
Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesajı verdi Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesajı verdi         
00:10
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu         
22:55
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 11:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey'in yeşil alanları gelişmeye devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement