Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem Yeniden Başkan
1 dakika önce
Karacabey İlçe Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Erhan Erdem, güven tazeledi.
Karacabey
İlçe Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Erhan Erdem, güven tazeledi.
Karacabey Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve 2 adayın yarıştığı seçimde 54 oy alan Erhan Erdem yeniden başkanlığa seçilirken, diğer aday Fatih
Oruç 30 oyda kaldı.
Erhan Erdem, tebrikleri kabul edip kendisini tekrar başkan olarak seçen delegelere ve üyelere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:29 Kaynak: AA
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