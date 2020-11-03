Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği - Son Dakika

Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği

03.11.2020 09:51
Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği, System.String[]

Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Sevgi Eli Cerrahi Maske Üretim Atölyesi çalışanları bu kez deprem mağdurları ve kurtarma görevlileri için maske üretti.

Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Sevgi Eli Cerrahi Maske Üretim Atölyesi çalışanları bu kez deprem mağdurları ve kurtarma görevlileri için maske üretti. Kadınların ürettiği maskeler Kaymakamlık görevlilerince İzmir'de yetkililere teslim edildi.

Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Ahmet Soley'in öncülüğünde yaklaşık 5 ay önce kurulan cerrahi maske üretim atölyesi bu kez İzmir'deki deprem mağdurları ve kurtarma görevlileri için üretim yaptı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Kurumlara maske ve dezenfektan desteği sağlamak, aynı zamanda da pandemi nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak amacıyla Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Sevgi Eli Cerrahi Maske ve Dezenfektan Üretim Atölyelerimizdeki 44 çalışanımızla günlük ortalama 20 bin maske ve 5-6 ton civarında da dezenfektan üretiyoruz. Covid-19 ile mücadele için öncelikle ilçemiz için başlatmış olduğumuz çalışmalarımız kurumların talebi ile artarak devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından İzmir'de yaşanan bu acı olay sonrası tek yürek olan halkımızın yardım çabalarını ise takdirle karşılamaktayız. Ülkemizin her bir yerinden gelen yardımlarla birlikte acılarımızı hafifletmeye çalışmaktayız" diyerek binlerce maskeyi İzmir'e ulaştırdıklarını söyledi. - AYDIN

Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği
Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği
Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği
Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği
Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği
Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği
Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği

Karacasu, Deprem, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği - Son Dakika


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