Karaçi'de Alışveriş Merkezinde Yangın: 26 Ölü

KARAÇİ, 20 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında çalışan kurtarma ekipleri, 19 Ocak 2026.
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bulunan Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde çıkan büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısı salı günü itibarıyla 26'ya yükselirken, 74 kişiden ise hala haber alınamıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
