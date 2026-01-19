Karaçi\'de AVM Yangını: 14 Ölü, 70 Kayıp

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü çıkan ve dün söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken, 70'ten fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan ve dün kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 33 saat süren zorlu çalışmalarının ardından sönen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı arama çalışmalarıyla birlikte artıyor. Güney Bölgesi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı (DIG) Asad Raza yaptığı açıklamada, yangında can kaybının 14'e yükseldiğini bildirdi. Kurtarma ekipleri, olay yerinden çıkarılan 5 cesedin kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu söyledi.

Sindh Valisi Kamran Tessori, 70'ten fazla kişinin hala kayıp olduğunu aktararak, olayın "ulusal bir trajediye dönüştüğünü" ifade etti.

Pakistan'da cumartesi akşam saatlerinde çıkan yangın, bir çiçekçide başlamış ve 18 saatten fazla süredir söndürülememişti. Yaklaşık bin 200 mağazanın bulunduğu AVM'nin bir kısmı yangın nedeniyle çökmüş, zemin kattaki tüm dükkan ve depolar alevlere teslim olmuştu. - KARAÇİ