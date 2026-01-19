Karaçi'de AVM Yangını: 14 Ölü, 70 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karaçi'de AVM Yangını: 14 Ölü, 70 Kayıp

Haberin Videosunu İzleyin
Karaçi\'de AVM Yangını: 14 Ölü, 70 Kayıp
19.01.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karaçi\'de AVM Yangını: 14 Ölü, 70 Kayıp
Haber Videosu

Karaçi'deki Gul Plaza AVM'de çıkan yangında can kaybı 14'e yükseldi, 70'ten fazla kişi kayıp.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü çıkan ve dün söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken, 70'ten fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) cumartesi günü yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan ve dün kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 33 saat süren zorlu çalışmalarının ardından sönen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı arama çalışmalarıyla birlikte artıyor. Güney Bölgesi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı (DIG) Asad Raza yaptığı açıklamada, yangında can kaybının 14'e yükseldiğini bildirdi. Kurtarma ekipleri, olay yerinden çıkarılan 5 cesedin kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu söyledi.

Sindh Valisi Kamran Tessori, 70'ten fazla kişinin hala kayıp olduğunu aktararak, olayın "ulusal bir trajediye dönüştüğünü" ifade etti.

Pakistan'da cumartesi akşam saatlerinde çıkan yangın, bir çiçekçide başlamış ve 18 saatten fazla süredir söndürülememişti. Yaklaşık bin 200 mağazanın bulunduğu AVM'nin bir kısmı yangın nedeniyle çökmüş, zemin kattaki tüm dükkan ve depolar alevlere teslim olmuştu. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

Alışveriş, Pakistan, Kurtarma, Güvenlik, 3-sayfa, Karaçi, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karaçi'de AVM Yangını: 14 Ölü, 70 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

10:50
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel’den olay hamle
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den olay hamle
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 11:11:53. #7.11#
SON DAKİKA: Karaçi'de AVM Yangını: 14 Ölü, 70 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.