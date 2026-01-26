Karaçi'deki Yangında Can Kaybı 73'e Yükseldi - Son Dakika
Karaçi'deki Yangında Can Kaybı 73'e Yükseldi

26.01.2026 10:16
Karaçi'deki alışveriş merkezindeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e ulaştı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği bildirildi.

Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberine göre, arama kurtarma ekiplerinin, yangında ciddi hasar alan alışveriş merkezinden şimdiye kadar çıkardığı cenazelerin sayısı 73'e ulaştı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar 23 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Cenazelerden 16'sının kimliğinin DNA eşleştirmesiyle belirlendiğini ifade eden yetkililer, 6'sının yüz tanıma yöntemiyle, birinin de kimlik bilgileri üzerinden teşhis edildiğini aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarında son aşamaya gelindiği aktarılırken, bazı ailelerin yakınlarından hala haber alamadığı kaydedildi.

Alışveriş merkezindeki yangın

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta yangın çıkmıştı.

Yangın sonucu bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plazanın yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik alana yayılan ve 1200 dükkanın bulunduğu büyük bir yapı olduğu bildirilmişti.

Yetkililer, alışveriş merkezi ve plaza kompleksinin arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkılmasını tavsiye etmişti.

Kaynak: AA

