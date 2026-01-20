Karaçi'deki Yangında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karaçi'deki Yangında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

20.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaçi'deki alışveriş merkezindeki yangında can kaybı 26'ya çıktı, 74 kişi kayıp.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, kayıp onlarca kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Pakistan'ın Geo News kanalına göre, Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde cumartesi gecesi çıkan yangının ardından, ekipler enkazdan cesetleri çıkarmayı sürdürüyor.

En az 26 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 74 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

Yetkililer, çalışmaların zemin ve birinci katta tamamlandığını, kurtarma ekiplerinin ikinci ve üçüncü katlara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Alışveriş, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaçi'deki Yangında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:06:57. #7.11#
SON DAKİKA: Karaçi'deki Yangında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.