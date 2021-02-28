Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor - Son Dakika

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor

28.02.2021 16:57

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan hakkında arkadaşı Radyo Program Yapımcısı Hakan Yılmaz konuştu. Yılmaz, "Mideden su boşaltma yöntemiyle büyük bir mücadele veriliyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki durumdan dolayı acil olarak nakil bekliyor" dedi.

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan ünlü sanatçı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KARACİĞER İÇİN UYGUN DONÖR BULUNAMADI

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Hakan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda kız kardeşinin böbreğinin Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan'a karaciğer için herhangi bir donör bulanamadığı öğrenildi.

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan'ın son durumunu arkadaşı anlattı

"BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİLİYOR"

Hakan Taşıyan'ın son durumu ile ilgili bilgi veren yakın arkadaşı Radyo Program Yapımcısı Hakan Yılmaz, "Yaklaşık 1 yıldır süren hastane trafiğimiz var. Hakan şuan Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Tedavi sürecimiz yaklaşık 4 aydır burada devam ediyor. Hakan kardeşim, belli dönemlerde diyaliz ünitesine giriyor. Ayrıca kendisini stabil tutmak için mideden su boşaltma yöntemiyle büyük bir mücadele veriliyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki durumdan dolayı acil olarak nakil bekliyor. Şu anda beklemedeyiz. Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz." dedi.

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan'ın son durumunu arkadaşı anlattı

"HİÇ KİMSENİN DOKUSU UYUŞMADI"

Karaciğer için hiç kimsenin dokusunun uyuşmadığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: Ayrıca '0rh+ ve Brh+' kan grubundaki kişilerden karaciğer alınabiliyor. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı. Kendisi ailesiyle görüşüyor. Konuşmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu konuda hastanemiz çok iyi. Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'da gerçekten konuyla çok alakadar, bu vesileyle kendisine tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dünyaca bilinen doktorlar tarafından süreç takip ediliyor. Karaciğer bulunduktan sonra inşallah sağlığına kavuşup bu hastaneden ayrılacak. Sosyal medyadaki paylaşımdan sonra bizleri ve bakanlığı arayan çok kişi oldu."

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor

Şehir Hastanesi, Hakan Taşıyan, Hakan Yılmaz, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • yargıç: SAĞLIĞIN ÖNEMLİYSE ...YAŞANTINA DİKKAT EDECEKSİN...ALLAH YAR VE YARDIMCI OLSUN İNŞALLAH Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır

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