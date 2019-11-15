Karaciğerini bağışlayan eşi canıydı

Erzurum'da karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olan Mustafa Mızrak, eşinden nakledilen karaciğer dokusuyla hem hayata tutundu hem de ciğerini taşıdığı 20 yıllık eşine adeta yeniden aşık oldu.

Horasan ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Mustafa Mızrak (47), 5 ay önce karın şişkinliği şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Mustafa Mızrak'a burada yapılan tetkik sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi konularak acil nakil gerektiği söylenildi. Mızrak'ın 20 yıllık eşi Filiz Mızrak, hastanede çok sevdiği eşine ciğerinden bir parça verebilmek için tetkik yaptırdı. Tetkiklerde karaciğerin nakle uygun görülmesi üzerine 39 yaşındaki Filiz Mızrak'tan alınan karaciğer dokusu, hastanenin Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Mustafa Mızrak'a başarıyla nakledildi. Mızrak, nakil sonrası sağlığına kavuştu.

Hastaneye kontrole gelen Mustafa Mızrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi, kardeşi ve kızının bağışçı olduğunu ve eşinin karaciğeriyle sağlığına kavuştuğunu belirterek "Şu an çok şükür iyiyim. Allah eşimden razı olsun, eşim bana hayat bağışladı, onu çok seviyorum. Eşimle birbirimizi önceden seviyorduk ama nakil sonrası eşime yeniden aşık oldum. Eşime ne yapsam azdır." dedi.

Mızrak, organ bağışının önemine değinerek gözünü kırpmadan organ bağışçısı olacağını aktardı. Eşini çok sevdiğini dile getiren Mızrak, nakil sonrası eşine daha çok bağlandığını vurgulayarak, "Eşimi canımdan, ciğerimden de öte seviyorum. Organ bağışı yaparak hayat kurtarmak çok güzel. İnsanlar organlarını mezara bırakmasın, organ bağışlayıp hayat kurtarsın." diye konuştu.

"Ameliyat yerimle gurur duyuyorum"

Filiz Mızrak da eşine karaciğerini bağışladığı için çok mutlu olduğunu anlattı. Nakil ve hastalık sürecinde çok zorluk çektiklerini söyleyen Mızrak, şöyle devam etti:

"Eşimin kardeşleri, kızım ve ben bağışçı olmak istedik. Dokularımın uygun olduğu haberi verilince çok mutlu oldum, sevinçten adeta havalara uçtum. Eşime organ hediye etmek çok güzel duygu. Normalde bir kadın vücudundaki çirkin görüntüden rahatsız olur ama ben ameliyat yerimle gurur duyuyorum. Nakil sonrası birbirimize daha çok bağlandık."

Filiz Mızrak, eşine bağış yaparken hiç korkmadığını, endişe ve tereddüt etmediğini belirterek ihtiyaç olması durumunda seve seve organlarını bağışlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Nakil sonrası eşinin sağlığına kavuşmasından mutlu olduğuna dikkati çeken Mızrak, "Ameliyatımız çok başarılı geçti. Biz normalde çok tartışan çift değiliz ama nakilden sonra eşim beni daha çok sevdi, bensiz nefes almak istemiyor, çayı bile bensiz içemez oldu. Atatürk Üniversitesi Hastane yönetimi, Organ Nakli Merkezi çalışanları ve Gürkan hocamızdan Allah razı olsun. Ailemizden görmediğimiz ilgi ve alakayı burada gördük." şeklinde konuştu.

"Hastamız nakille sağlığına kavuştu"

Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakil olduğunu vurguladı. Öztürk, "Hastamız nakille sağlığına kavuştu. Kan değerleri, her şeyi normal, herhangi bir sıkıntısı yok. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.