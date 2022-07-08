Karadağ'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Karadağ'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

08.07.2022 23:06
Karadağ'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde, başkent Podgorica'daki Fatih Mehmet Medresesi'nde düzenlenen programa, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Karadağ İslam Birliği yetkilileri katıldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitleri anısına program düzenlediklerini belirterek Türk halkının kahramanca demokrasi, bayrak ve ahlaki değerlerini savunduğunu vurguladı.

Hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını anımsatan Ozan, FETÖ'nün Türkiye ile dost olmayan ülkelerde, yurt dışı odaklı faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

Ozan, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic de darbe ile demokrasinin aynı tarafta olmadığına işaret ederek "O gece olanları yakından takip ettim. Batı'dan gelen, iki tarafı da anlayışa davet eden tepkiler bir anlamda seçilmiş hükümete karşı darbe girişimini yapanlara tanınırlık veriyordu. Bunların bir daha yaşanmaması için olanları her zaman anmalıyız." dedi.

Program kapsamında, 15 Temmuz'u anlatan film gösterimi de yapıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Karadağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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