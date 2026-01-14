Karadaği: İslam Dünyası Birlik Olmalı - Son Dakika
Karadaği: İslam Dünyası Birlik Olmalı

14.01.2026 11:28
Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri için İslam dünyasının birliğini vurguladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini belirterek, "İşgalci İsrail'i herhangi bir anlaşmanın şartlarına uymaya zorlayacak tek şey İslam dünyasının birliği ve gücüdür" dedi.

Karadaği, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Merkezi'nde AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlallerine ve sürdürdüğü saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in geçmişte imzaladığı hiçbir anlaşmaya sadık kalmadığını hatırlatan Karadaği, Gazze'deki son ateşkesin de bunun en açık örneği olduğunu söyledi.

İslam dünyasının dağınık ve bölünmüş yapısının İsrail karşısında caydırıcılığı zayıflattığını vurgulayan Karadaği, "Bugün İslam dünyasının üzerine düşen ve vacip olan şey güçlü olmaktır. İsrail'i anlaşmanın şartlarına uymaya zorlayacak ve ihlallerine izin vermeyecek kadar güçlü olunmalıdır. İşgalci İsrail'i herhangi bir anlaşmanın şartlarına uymaya zorlayacak tek şey İslam dünyasının birliği ve gücüdür" ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği olarak İslam dünyasının liderlerine açık bir mesaj verdiklerini belirten Karadaği, "Sözünüz ve gücünüz bir olsun. İslam dünyası kendi arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle İsrail karşısında bu kadar aciz duruma düşmüştür" dedi.

"57 İslam ülkesi ve iki milyarı aşkın Müslüman nüfusun Kudüs ve Filistin davası etrafında birleşmesi halinde İsrail bugünkü politikalarını sürdüremez" diyen Karadaği, "Eğer bu birlik sağlanabilseydi işgalci İsrail, Filistin'de ve bölgede istediği gibi hareket edemezdi" diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinin temel nedeninin İslam dünyasının ortak bir tutum sergileyememesi olduğunun altını çizen Karadaği, İsrail'in "Nil'den Fırat'a kadar uzanan" bir coğrafyayı kapsadığı iddia edilen "Büyük İsrail" projesinin gizli bir hedef olmadığını, İsrailli siyasetçilerin bunu açıkça dile getirdiğini ve bunun da İslam dünyası açısından tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Karadaği, Gazze'deki ağır insani duruma da dikkati çekerek, İslam dünyasına ve uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

"Gazze halkının yaraları sarılmalı ve İsrail, insani yardımların bölgeye girişine izin vermeye zorlanmalıdır" diyen Karadaği, "Çocuklar açlık ve soğuk nedeniyle hayatını kaybediyor. En azından yardımların Gazze'ye kesintisiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

-Dünya Müslüman Alimler Birliği

Bağımsız bir kuruluş olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de bulunduğu 57 ülkeden on binlerce alim ve düşünürü bünyesinde barındırıyor.

Kuruluşundan bu yana İslami kimliği koruma, iç ve dış tehditlere karşı önlemler alma misyonu yürüten Birlik, İslam'ın uygulamalarının her çağ ve mekana göre devam ettirilebilmesini hedefliyor.

Birlik, Yusuf el-Karadavi'nin girişimiyle 2004 yılında çeşitli ülkelerden çok sayıda Müslüman alim ve düşünürlerin katılımıyla kuruldu.

Merkezi 2011 yılında Dublin'den Katar'ın başkenti Doha'ya taşınan ve çatısı altında 50 den fazla İslam alimleri heyetleri barındıran Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne, 2024'ten beri Ali Muhyiddin el-Karadaği başkanlık ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze

