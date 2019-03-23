Karadeniz
17. Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısı, Türkiye Barolar Birliği
(TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
başkanlığında Çorum
'da gerçekleştirildi.
Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar
, kentteki bir otelde gerçekleşen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, avukat sayısının arttığını ve meslek alanının daraldığını söyledi.
Hukuk fakültesindeki öğrenci sayısı ve staj komisyonlarındaki fazlalığın belli bir düzene girmesini beklediklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Biz mesleğe başladığımızda 1995 yılıydı. Bu dönemdeki alan o döneme göre çok daha geniş. Sayı arttı, meslek alanımız daraldı ve sıkıntılı bir sürece girilmiş oldu. İnşallah izleyeceğimiz yolun sonunda mesleğimiz gerektirdiği itibarı kazanacak ve avukatlık alanı genişletilerek bir takım şeylerin yapılması mümkün olacak."
Toplantı basına kapalı devam etti.
Toplantıya TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör ile Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken
ve 22 baro başkanı katıldı.