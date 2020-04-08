Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarlarında vatandaşlara maske dağıttı.

Ekipler, yasak olmasına karşın müşterilerin tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçmelerine müsaade eden, maske ve eldiven kullanmayarak hijyen kurallarına uygun tedbir almayan 16 esnafa cezai işlem uyguladı.

Öte yandan semt pazarında hayırseverler tarafından alınan sebze ve meyveler, ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.



Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.



Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri salgına karşı başlatılan dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Cadde ve sokakları yıkayan ekipler, PTT Başmüdürlüğü ve Bahabey Şubesi'nin dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

Kentte, Emniyet Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetim yaparak, maskesiz satış ve alışveriş yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 2 bin 500'ye yakın vatandaşın talebi, ekipler tarafından karşılandı.

Çorum İHH Derneği tarafından il genelinde evinden çıkamayan yaşlı, hasta, yetim, işinden ayrılıp mağdur olmuş ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı yapılıyor. Dernek yönetiminin yanı sıra hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen gıda kolileri, yanında hijyen paketiyle birlikte dernek gönüllülerince ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürülüyor.

Çankırı

Ilgaz Belediyesi Kovid-19 salgınından dolayı yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ün talimatıyla ilçede belirli noktalarda bulunan kedi evleri ve hayvan besleme noktalarına mama bırakıldı.

Ilgaz Belediye Başkanı Öztürk, yaptığı açıklamada, bugünlerde hayvanları unutmadıklarını söyledi.

Alınan tedbirler nedeniyle insanların dışarı çıkamadığını bu yüzden hayvanların da yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini belirten Öztürk, "Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı. Bu şartlara karşı biz de belediye olarak hayvan dostlarımıza gereken önemi veriyoruz. Onlar için yaptırdığımız kedi evleri ile ilçemizin muhtelif hayvan besleme noktalarına kedi ve köpek maması bıraktık. Bundan sonraki süreçte de belirli aralıklarla mama bırakılmaya devam edilecektir." dedi.

Sinop

Sinop'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sokak ve caddeler ile dolmuş duraklarında ilaçlama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim etmeye devam ediyor.

Amasya

Amasya'da koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaların değerlendirildiği üst kurul toplantısı Vali Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İlgili kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Varol, ilk günden itibaren çok özel tedbirler uygulanarak vatandaşların Kovid-19'dan korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kastamonu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin tamamının maske takmasına, personelin maskesiz çalışmasına müsaade edilmemesine karar verildi.

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada ise koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin birçok noktasında dezenfeksiyon işleminin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Meydanı, Belediye Caddesi, Nasrullah Meydanı ve Topçuoğlu Pazar Yeri'nin dezenfekte edildiği kaydedildi.