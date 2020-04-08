Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarlarında vatandaşlara maske dağıttı.

Ekipler, yasak olmasına karşın müşterilerin tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçmelerine müsaade eden, maske ve eldiven kullanmayarak hijyen kurallarına uygun tedbir almayan 16 esnafa cezai işlem uyguladı.

Öte yandan semt pazarında hayırseverler tarafından alınan sebze ve meyveler, ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.


Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.


Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri salgına karşı başlatılan dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Cadde ve sokakları yıkayan ekipler, PTT Başmüdürlüğü ve Bahabey Şubesi'nin dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

Kentte, Emniyet Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetim yaparak, maskesiz satış ve alışveriş yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 2 bin 500'ye yakın vatandaşın talebi, ekipler tarafından karşılandı.

Çorum İHH Derneği tarafından il genelinde evinden çıkamayan yaşlı, hasta, yetim, işinden ayrılıp mağdur olmuş ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı yapılıyor. Dernek yönetiminin yanı sıra hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen gıda kolileri, yanında hijyen paketiyle birlikte dernek gönüllülerince ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürülüyor.

Çankırı

Ilgaz Belediyesi Kovid-19 salgınından dolayı yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ün talimatıyla ilçede belirli noktalarda bulunan kedi evleri ve hayvan besleme noktalarına mama bırakıldı.

Ilgaz Belediye Başkanı Öztürk, yaptığı açıklamada, bugünlerde hayvanları unutmadıklarını söyledi.

Alınan tedbirler nedeniyle insanların dışarı çıkamadığını bu yüzden hayvanların da yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini belirten Öztürk, "Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı. Bu şartlara karşı biz de belediye olarak hayvan dostlarımıza gereken önemi veriyoruz. Onlar için yaptırdığımız kedi evleri ile ilçemizin muhtelif hayvan besleme noktalarına kedi ve köpek maması bıraktık. Bundan sonraki süreçte de belirli aralıklarla mama bırakılmaya devam edilecektir." dedi.

Sinop

Sinop'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sokak ve caddeler ile dolmuş duraklarında ilaçlama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim etmeye devam ediyor.

Amasya

Amasya'da koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaların değerlendirildiği üst kurul toplantısı Vali Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İlgili kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Varol, ilk günden itibaren çok özel tedbirler uygulanarak vatandaşların Kovid-19'dan korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kastamonu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin tamamının maske takmasına, personelin maskesiz çalışmasına müsaade edilmemesine karar verildi.

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada ise koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin birçok noktasında dezenfeksiyon işleminin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Meydanı, Belediye Caddesi, Nasrullah Meydanı ve Topçuoğlu Pazar Yeri'nin dezenfekte edildiği kaydedildi.

Karadeniz, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:22 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu         
23:59
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum         
23:59
Yaşlılara Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, dışarıda arkadaşıyla dans etti         
23:28
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi         
23:24
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı         
22:51
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı         
22:36
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı         
22:22
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında         
22:07
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi         
19:15
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu         
19:02
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 00:12:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]