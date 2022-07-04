Karadeniz'de kaybolan İsmail, ekiplerin uyarısını dinlemeyerek suya girmiş! - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'de kaybolan İsmail, ekiplerin uyarısını dinlemeyerek suya girmiş!

04.07.2022 17:53

Trabzon'un Of ilçesinde arkadaşlarıyla girdiği dalgalı denizde kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'yi arama çalışmaları devam ediyor. Mete'nin ekiplerin uyarısıyla sudan çıkıp, ekiplerin gitmesinden sonra tekrar suya girmesi ise duyanları üzdü.

Of'ta dün akşam saatlerinde ilçenin Kıyıcık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla dalgalı denizde serinlemek için suya giren İsmail Mete, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalardan dün sonuç alınamadı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı. 27 dalgıçtan oluşan ekip, su altını tararken botlar ve dron ile de deniz yüzeyinde arama yapıldı.

Dalgalı denizde kaybolan İsmail, ekiplerin uyarısıyla sudan çıkıp daha sonra tekrar suya atlamış

EKİPLERİN UYARISIYLA DENİZDEN ÇIKMIŞ AMA SONRA YENİDEN GİRMİŞ

Arama çalışmaları devam ederken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin dalgaların şiddetini arttırması üzerine dün bölgeye gelerek İsmail Mete ve arkadaşlarını denizden çıkarttığı, ancak grubun, ekibin bölgeden ayrılmasının ardından yeniden suya girdikleri bildirildi.

Dalgalı denizde kaybolan İsmail, ekiplerin uyarısıyla sudan çıkıp daha sonra tekrar suya atlamış

VALİ USTAOĞLU DA ÇALIŞMALARI YERİNDE İZLEDİ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ilçeye gelerek arama çalışmalarını inceleyip, yetkilerden bilgi aldı. Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Vali Ustaoğlu, "İnşallah kaybolan yavrumuza ulaşırız en azından ailesinin bir nebze de olsa üzüntüsünü hafifletebiliriz. Tekrar ailesine başsağlığı diliyorum. Aslında dün hava özellikle denizde sıkıntılıydı. Dalga boyu yaklaşık 3 metreyi buldu. Hatta ben de başta sahil güvenlik olmak üzere arkadaşlarımızı uyararak mümkün mertebe denizden uzak durulması ile alakalı anonsların da yapılmasını istemiştim. Ama maalesef burada böyle bir olay yaşandı. Sahil güvenlikten arkadaşlarımız buraya gelmişler ve arkadaşları uyararak denizden çıkartmışlar. Ama sahil güvenlik ekipleri ayrıldıktan bir süre sonra maalesef tekrar suya girmişler. Böyle bir sonuç meydana geldi" dedi.

Dalgalı denizde kaybolan İsmail, ekiplerin uyarısıyla sudan çıkıp daha sonra tekrar suya atlamış

USTAOĞLU'NDAN UYARI: KARADENİZ'İN EN RİSKLİ DÖNEMİ

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Ustaoğlu, "Bu dönem Karadeniz'in en riskli dönemi. Bizim deniz kenarlarında bulunan vatandaşların kendi çocuklarının yanı sıra plajda bulunan diğer kişileri de uyarması lazım. Dalga yüksekliği bulunan dönemlerde denizden uzak durulması gerekiyor. Biz bu tür durumlarda ekiplerimizle beraber sahil şeridinde gerekli uyarıları yapıyoruz" diye konuştu.

Dalgalı denizde kaybolan İsmail, ekiplerin uyarısıyla sudan çıkıp daha sonra tekrar suya atlamış
Dalgalı denizde kaybolan İsmail, ekiplerin uyarısıyla sudan çıkıp daha sonra tekrar suya atlamış
YORUMLAR
500
DENİZDE KAYBOLAN İSMAİL ARANIYOR; EKİPLERİN UYARISINI DİKKATE ALMAMIŞ DENİZDE KAYBOLAN İSMAİL ARANIYOR; EKİPLERİN UYARISINI DİKKATE ALMAMIŞ Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı
Kaynak: DHA

İsmail Mete, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de kaybolan İsmail, ekiplerin uyarısını dinlemeyerek suya girmiş! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 18:06:19. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'de kaybolan İsmail, ekiplerin uyarısını dinlemeyerek suya girmiş! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement