Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Kış - Rize

Karadeniz'de Kış - Rize

1 saat önce

Rize Ordu, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rize Ordu, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 6, Çamlıhemşin'de 2 ve Çayeli'nde 5 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 250 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 30 personel, 16 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri ise Rize- Erzurum kara yolunun Ovit Tüneli bölgesinde buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yolun açık tutulması için sürekli temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:02 Kaynak: AA

Gümüşhane, Ordu, Artvin, Rize, Güncel
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