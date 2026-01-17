Karadeniz'de Lüfer Avı Kısıtlı - Son Dakika
Karadeniz'de Lüfer Avı Kısıtlı

Karadeniz\'de Lüfer Avı Kısıtlı
17.01.2026 10:38
Karadeniz'de lüferin yüzde 95'i yasal kısıtlamalar yüzünden avlanamıyor, amatör balıkçılara kaldı.

Karadeniz'de "denizlerin kralı" lüfer, adeta Karadenizli zekasını konuşturdu; balıkçı teknelerinin giremediği kıyı şeritlerinde dolaşarak avlanmaktan kurtuldu. Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, denizlerde lüferin oldukça bol olduğunu ancak yasal kısıtlamalar nedeniyle sadece yüzde 5'inin avlanabildiğini söyledi.

Türk karasularında bulunan en lezzetli ve en pahalı balık türlerinden biri olan lüfer, diğer balık türlerine göre hem tezgahlarda daha az bulunuyor hem de fiyatı oldukça yüksek seyrediyor. Kooperatif Başkanı Atıf Malkoç, lüfer ve çinekopun Karadeniz'de oldukça bol olmasına rağmen, avcı teknelerin girmesinin yasak olduğu güzergahlarda dolaşan sürülerin avlanamadığını, bu nedenle balığın yaklaşık yüzde 95'inin denizlerde kaldığını ifade etti.

"Denizlerdeki lüferin sadece yüzde 5'i avlanabiliyor"

Lüfer ve çinekop sürülerinin balıkçı teknelerinin giremediği kıyı şeritlerinden geçtiğini ifade eden Malkoç, "Bu balıklar kıyıya çok yakın seyrediyor. Ancak bizim metre yasağımız var. Teknelerimizde takip cihazları bulunuyor ve sürekli denetleniyoruz. Avlanabilmemiz için balığın 24 metrenin üzerine çıkması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle balıklar bu derinliğe inmiyor. Bu yüzden avcı tekneler denizdeki lüferin yalnızca yüzde 5'ini yakalayabiliyor. Denizlerde balık yok değil, balık yasak bölgelerde dolaşıyor" dedi.

Malkoç, bu nedenle lüfer ve çinekop avcılığının büyük ölçüde amatör balıkçılara kaldığını da sözlerine ekledi.

Karadeniz'de en çok bulunan balık türünün istavrit olduğunu belirten Malkoç, "Ancak istavrit de 13 santimetrelik boy kotasını geçemediği için hem avlanamıyor hem de satılamıyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Lüfer Avı Kısıtlı - Son Dakika

SON DAKİKA: Karadeniz'de Lüfer Avı Kısıtlı - Son Dakika
