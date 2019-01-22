Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Mezgit Bolluğu

Karadeniz'de Mezgit Bolluğu

1 saat önce

KARADENİZ'de avı azalan palamut ve hamsinin yerini mezgit almaya başladı.

Karadeniz'de Mezgit Bolluğu, System.String[]
KARADENİZ'de avı azalan palamut ve hamsinin yerini mezgit almaya başladı. Balıkçılar tarafından avlanan mezgit, kilosu 10 ila 30 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Avlanan hamsi miktarı azalınca balıkçılar bu kez mezgite yöneldi. Fırtına nedeniyle bir süre avlanamayan balıkçılar, açıldıkları denizde mezgit avına başladı.

Karadeniz'de bu yıl mezgit bolluğu yaşanıyor. Balık tezgahlarında hamsinin yerini mezgit almaya başladı. Önceki yıllara göre daha bol avlanan mezgit, boyutlarına göre 10 ila 30 liradan alıcı buluyor.

Sinoplu balkçı İsmail Değer,palamut ve hamsiden sonra mezgit sezonunun açıldığını belirterek, "Daha önce 30 ila 50 liraya sattığımız mezgitler şuanda 30 liraya geriledi. 15 ile 20 lira arasında sattığımız mezgitler de 10 liraya indi. Ucuz olması da bizim için bir avantaj. En azından satabiliyoruz. Vatandaşlarımız da ucuz balık yiyor. Mezgitlerin fiyatının düşmesi hem bizim açımızdan iyi hem de vatandaşlar açısından iyi oldu. Biz de bundan memnunluk duyuyoruz" dedi.

- Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:07 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Gürcistan, 1 Eylül, Karadeniz, Ekonomi
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