KARADENİZ'DE PANDEMİDE TERSİNE GÖÇLE KONUT SATIŞLARI ARTTI - Son Dakika

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konut satışlarında ortalama yüzde 44 artış yaşandı. Pandemi sürecinde büyükşehirlerden tersine göçle memleketlerine dönenlerin konut satın almasının satışları artırdığı belirtildi.

TÜİK verilerine göre geçen yıl Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki konut satışlarında artış yaşandı. Bölgedeki illerde ortalama yüzde 44 dolayında yaşanan konut satışındaki artışa pandemi sürecinde büyükşehirlerden tersine göçle memleketlerine dönenlerin konut satın almasının etkili olduğu belirtildi. Verilere göre konut satışları Trabzon, Rize, Giresun ve Orrdu'da arttı.

Bir inşaat firması genel müdürü Yüksek İnşaat Mühendisi Doğan Türk, geçen yılın TÜİK verilerinin ülke geneli ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bekledikleri artışı desteklediğini söyledi. Doğan, Her ne kadar konut satışında ülke genelinde bir durağanlık olsa da biz pandemide Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Trabzon, Rize, Artvin çizgisinde hem hali hazırdaki yatırımların hem de memleketlerine dönen konut alıcısının bu talebi güçlendireceğini bekliyorduk. Bunun esas sebebi özellikle Trabzon, Rize, Artvin çizgisinde yeni yapılan yatırımlar, Rize-Artvin Havaalanı ve büyükşehirlerden Rize'ye, Artvin'e, Trabzon'a dönüş yapan, burada yaşamayı pandemi gerçekleriyle birlikte tercih eden şehirli kesimin bu talebi güçlendireceğini bekliyorduk. Öyle de oldu dedi.

'ARAZİ SIKINTISI MALİYETE YANSIYOR'

Engebeli yapısı nedeniyle arazi bulmakta zorluk çekilen bölgede arazi sıkıntısının sorun olarak karşılarına çıkacağını belirten Türk, Arazi sıkıntısı zaten arazi fiyatlarına maliyet olarak yansır. Bunun üstüne eğer 2021 yılında inşaat birim maliyetlerine malzeme bazında devletin resmi açıklamalarına göre yüzde 36'yıda eklediğimizde günümüzde Şubat 2022 itibariyle alıcıya Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ve Rize özelinde örneklemek gerekirse konutun birim metrekare maliyeti 5 bin 500 TL-12 bin TL arasında değişiyor. Bu konutun niteliğine, bulunduğu bölgedeki arazi fiyatına, konutun kalitesine göre değişiklik gösterir. Rize özelinde ortalama 100 metrekare konut vasfında bağımsız bölümün fiyatı 600-650 bin TL ile 2-3 milyon TL arasında değişebilmektedir dedi.

'KONUT TALEBİNİN ARTMASI BEKLENİYOR'

2022 yılında da konut talebinin devam etmesinin beklendiğini kaydeden Türk, Çünkü tersine göçün yarattığı bir talep fazlası elbette ki var. Doğru konut projesi üretmek artık o müşterinin beklediği doğru alanları yaratmaktan geçiyor. Pandeminin hayatımızı soktuğu o sosyal alanları, ibadethaneleri, spor alanlarını konut projelerine dahil edemezsek ya da konut geliştirdiğimiz araziye bir değer katamazsak, o zaman konut satışlarında bir durağanlık olur. Eğer ki doğru ve nitelikli konut projelerini üreticiler gerçekleştirirse öyle bir sıkıntı yaşanacağını Doğu Karadeniz özelinde düşünmüyorum dedi.

'RİZE'DE KONUT İNŞAATLARI ARTIYOR'

Rize'de konut inşaatlarının arttığını belirten Gökmen Akbulut da Binaların yükseldiğinin farkındayız, konut satışlarında da artış var. Dışarıdan gelen insanların yatırım amaçlı ya da oturma amaçlı konutlar aldığını biliyorum dedi.

Yeliz Bülbül ise Çevremizde bina sayısı giderek artıyor, buna da bağlı konut satışlarında artış yaşanıyor. Pandemi dolayısıyla büyükşehirlerden kaçanlar memleketlerinde ev almaya yöneldiler. Kimi geldi oturuyor kimisi yatırım amaçlı kullanıyor şeklinde konuştu.