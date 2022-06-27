Karadeniz'e dolgu alan, hobi bahçesine dönüştü - Son Dakika
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Karadeniz'e dolgu alan, hobi bahçesine dönüştü

27.06.2022 10:55
Karadeniz'e dolgu alan, hobi bahçesine dönüştü

TRABZON'da deniz kıyısındaki Gülcemal deniz dolgu alanına dökülen toprak, halk tarafından hobi bahçelerine dönüştürüldü.

TRABZON'da deniz kıyısındaki Gülcemal deniz dolgu alanına dökülen toprak, halk tarafından hobi bahçelerine dönüştürüldü. Dolgu alanına domates, marul, salatalık, karpuz, patlıcan gibi sebze fideleri eken; sahilde büfe işletmecisi Fatih Sağır, "Boş toprağı görünce değerlendirdik. Ticari değil hobi amaçlı yaptık" dedi.

Kentte, Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce 700 dönümlük arazide yapımı süren, eğlenme, yeme içme ve dinlenme amaçlı rekreasyon alanı olarak düzenlenecek Gülcemal dolgu alanında çalışmalar sürüyor. Alanın Beşirli mevkisine dökülen toprak, halk tarafından hobi bahçelerine dönüştürüldü. Sahil yürüyüş yolu güzergahında büfe işleten Fatih Sağır ve kuzeni Sebahat Altıntepe, tarım toprağı ve molozla doldurulan sahanın küçük bölümüne domates, marul, salatalık, karpuz, patlıcan gibi sebze fideleri ekti. Dolgu alanında yeşeren sebzeler, koşu, yürüyüş ve spor için sahile gelenlerin dikkati çekerken, hasat edilen ürünler ise talep halinde isteyenlere ücretsiz ikram ediliyor.

'ÖNCEDEN BURADA DENİZİ SEYREDİYORDUK'Amaçların toprağı değerlendirmek olduğunu anlatan Fatih Sağır, "Önceden burada denizi seyrediyorduk. Daha sonra dolgu alanı olup toprak döküldü. Kendi köyümüzde bahçe ekiyoruz. İş nedeniyle Trabzon'da yaşadığımız için köye pek gidemiyoruz. Boş toprağı görünce 'Biz köye gidemiyoruz, köyümüz yanımıza geldi' diyerek toprağı değerlendirdik" diye konuştu.'İSTEYEN OLURSA PAYLAŞIRIZ'Büfesinin karşısındaki dolgu alanının küçük bölümüne domates, marul, karpuz, biber ektiklerini söyleyen Sağır, "Boş toprağı hobi bahçesi gibi değerlendirdik. Bizim için çok güzel bir şey. Ticari amaçlı değil hobi amaçlı yaptık. Biliyorum ki bunu yapmak isteyen çok kişi var. Çok güzel tepki alıyoruz. İnsanlar bize 'kimden izin aldınız, biz de yapabilir miyiz' diye soruyor. Kimseye sormadık, boş toprağı doldurmaya çalıştık. İnsanlar gelip bizden sebze isterse veririz. Bazı müşterilerimiz istediklerinde veriyoruz. İsteyen olursa gelip istesin paylaşırız" dedi.

Sebzeleri vakit geçirmek için ektiğini söyleyen Sebahat Altıntepe de "Karadeniz kadını çalışkandır. Toprakla uğraşmayı ve sebzelerle ilgilenmeyi çok seviyorum. Ektiklerimden isteyen olursa da veriyoruz. Köye özlemimi gidermek için burada bahçe dikiyorum" diye konuştu.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karadeniz, Trabzon, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'e dolgu alan, hobi bahçesine dönüştü - Son Dakika

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