Karadeniz kadını Dolmabahçe'de - Son Dakika

sanatçısı ve yönetmen Varol Uzlu, Karadeniz kadınının yaşamından kesitler sunan fotoğraflardan oluşan 15. kişisel sergisini İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda açtı.

15 Ocak'tan itibaren ziyaretçilerin beğenisine sunulan ve 44 fotoğraftan oluşan 'Sevdaluk' adlı serginin açılış kokteyli salı günü yapılacak.

Sergideki fotoğrafların ziyaretçiler tarafından büyük beğeni toplayacağına inandığını söyleyen Trabzonlu fotoğraf sanatçı Varol Uzlu, "Güzel Anadolu'nun renklerine yeşilin her tonuyla katkı veren Karadeniz ve insanının sevdalığı hep yüreğimizin içinde... Sokaklarında çocukluğunu harmanlayıp, denizinin maviliğini sevdiğin kentin yollarından köylere, yaylalara, dağlara velhasıl bu yeşil diyarı anılarına sığdırıp, hayalleriyle birleştiren bu güzel memleketin insanlarına bu duyguları tekrar anımsatan karelerimi, tüm sanatseverlerin görmesini istiyorum. Karadenizli olsun olmasın herkesi sergime davet ediyorum" dedi

Uzlu'nun sergisi, bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.