Karadeniz Sahil Yolu'nda drone ile trafik denetimi

Ordu'da, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Karadeniz Sahil Yolu'nda drone desteğiyle denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini arttırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla drone yardımıyla gerçekleştirdikleri denetimlere devam ediyor.

Denetimler kapsamında trafiğin yoğun olduğu yerlerde drone uçuran ekipler, hatalı gördükleri sürücülere işlem uyguluyor. Bu sayede Karadeniz Sahil Yolu'nda yaşanabilecek kazaların önüne geçiliyor.

Perşembe Bolaman Sahil Yolu'nda gerçekleşen uygulamaya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Hacı Hasanoğlu ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip de katıldı. Ekipler, drone ile araçlarda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, tehlikeli araç kullanma, hatalı sollama ve diğer ihlallere karşı denetim yaptı.

Sürücüler, denetimleri yerinde bularak, çalışmaların aralıksız sürmesini istedi.