Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Geçti

07.02.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük, Süper Lig 21. hafta maçında Antalyaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 21'inci hafta maçında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ender Örenç açıklamalarda bulundu.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYETTİ'

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bugün çok mutluyum. Bizim için önemli galibiyetti. Üstteki takımları yakalamak için önemli maçtı. Şansımız da vardı maçta. Tek mutlu olmadığım taraf son 10 dakikaydı. Maçı kontrol ettik. Rakibe şans tanımadık" diye konuştu.

'ONLARA ÇOK GÜVENDİM VE ŞANS VERMEK İSTEDİM'

Yeni gelen oyuncular hakkında sorulan soruya ise Stanojevic, "Bu oyuncular karakterli ve lider oyuncular. Igor'dan bahsedelim. Uzun bir yolculuk geçirdi. Bugün onlara çok güvendim ve şans vermek istedim" şeklinde cevap verdi.

MEHMET ENDER ÖRENÇ: BURAYA KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK

Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ender Örenç ise, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Rakibimizin dirençli olduğunu biliyorduk. Oyun temposu, coşkusu ve konsantrasyonunu yakalayamadık. Üretkenlik anlamında sıkıntı oldu. Rakibimizin dirençli olduğunu biliyorduk. Sonucunda da bize karşı galibiyet aldılar. Bireysel başarıları artırtarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Derslerimizi çıkararak yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımın az top kaybıyla oynaması gerektiğini söyleyen Örenç, şu ifadeleri kullandı:

"Daha az top kaybıyla üretkenliğimizi artırmamız gerekiyor. Gelecek haftalarda bu performansı göstermek istiyoruz."

'BUGÜN BİR MAÇ KAYBETTİK, KAZANABİLİRDİK DE'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ya karşı farklı kaybedilen maç hakkında da konuşan Örenç, "Öncelikle Iğdır FK maçında as takımı dinlendirdik. Genç oyuncuları oynattık. Genç oyuncuların vereceği reaksiyonu merak ettik. Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk. Bugün bir maç kaybettik, kazanabilirdik de. Dersler çıkarıp gelecek haftaki Samsunspor maçında puanlar almak istiyoruz" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı

17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:52:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Karagümrük, Antalyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.