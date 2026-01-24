Karagümrük ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karagümrük ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı

Karagümrük ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı
24.01.2026 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda goller geldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Salla'nin dokunuşu sonrası İlkay Gündoğan topukla pasını Sara'ya çıkardı. Sara'nın Balkovec'i geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Fatih Karagümrük'te kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşta Balkovec'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Serginho, ceza sahasına girip pasını Barış Kalaycı'ya bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1

33. dakikada sağ kanattan Sara'nın pasında altıpas üzerinde topu göğsüyle kontrol eden İlkay Gündoğan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Traore, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho

Yedekler: Furkan Bekleviç, Bartuğ Elmaz, Johnson, Kone, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur, Burhan Esoy, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Icardi, Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Kalaycı (dk. 27) (Fatih Karagümrük), Gabriel Sara (dk. 1) (Galatasaray)

Sarı kart: Jakobs (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yerel Haberler, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Otomobil bariyere saplandı Yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
19:01
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 21:38:00. #7.11#
SON DAKİKA: Karagümrük ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.