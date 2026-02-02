Karahisar Kalesi\'nin 4 Mevsim Güzelliği

Afyonkarahisar'ın simgesi Karahisar Kalesi'nin '4 Mevsim' temalı hazırlanan görüntüsü görenleri mest etti.

Kent merkezinde sönmüş bir volkanın üzerinde yer alan ve M.Ö. 1350 yıllarında Hitit imparatorluğu döneminde yapılan Karahisar Kalesi her mevsim ayrı bir güzelliği ile dikkat çekiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kayıt altına alınan ve 4 Mevsim temalı hazırlanan Karahisar Kalesi'nin güneş, yağmur, kar ve sis altındaki görüntülerinin yer aldığı klip görenleri adeta mest etti. Masalsı görüntüler ortaya çıkaran Karahisar Kalesi'nin bulutlar altındaki görüntüsü ise ayrı bir güzellik oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR