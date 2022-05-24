Karaisalı'da öğrenciler, vatandaşlara kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı - Son Dakika
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Karaisalı'da öğrenciler, vatandaşlara kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı

24.05.2022 20:21
Karaisalı'da öğrenciler, vatandaşlara kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde öğrenciler tarafından vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde öğrenciler tarafından vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.

İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte, Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sağlık eğitimi gören öğrenciler, isteyen vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.

Gün boyunca süren etkinlikte vatandaşlar, tansiyon ölçtürerek, kan şekeri seviyelerini öğrendiler.

Okul Müdürü Abdulkadir Yeşilkuş, etkinlikte yaptığı açıklamada öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı sağlık eğitimlerini verdiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Yeşilkuş, şunları kaydetti:

"Amacımız sağlık sektöründe uzmanlaşabilecek, tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden, hasta haklarına saygılı, gelişmiş sağlık teknolojisi ile topluma kaliteli sağlık hizmeti verecek öğrenciler yetiştirmek."

Etkinlikte kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptıran vatandaşlar da öğrencilere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaisalı'da öğrenciler, vatandaşlara kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı - Son Dakika


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