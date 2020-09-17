Karakeçili'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi. Denetimlerde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kaymakam Demir, ilçede göreve yeni başladığını belirterek, hem vatandaşlarla tanıştıklarını hem de denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaş ve esnafın kurallara uyduğunu gözlemlediklerini aktaran Demir, "Kurallara uydukları için memnuniyetimiz dile getirdik, teşekkür ettik. Emniyet ve sağlık birimlerimizce maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme ve denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.