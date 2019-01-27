Son Dakika Haberleri: Karakoçan'da 150 Kişi Alınacak 6 Aylık İş İçin Kura Çekildi

Karakoçan'da 150 Kişi Alınacak 6 Aylık İş İçin Kura Çekildi

14 dakika önce

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, kamu kurumlarında Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 150 kişi, düzenlenen kurayla belirlendi.

Karakoçan'da 150 Kişi Alınacak 6 Aylık İş İçin Kura Çekildi, System.String[]
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, kamu kurumlarında Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 150 kişi, düzenlenen kurayla belirlendi.

Karakoçan'da, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) yürütülen TYP kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına 150 kişinin istihdam edileceği iş için bin 72 kişi başvurdu. Başvuruların 826'sı kadın, 246'sı erkeklerden oluşurken, işe alınacakların belirlenmesi için bugün kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda düzenlenen kura çekiminde isimleri çıkan 36'sı erkek, 114'ü kadın olmak üzere 150 kişi işe alındı. İşe alınan 150 kişi, 1 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle çeşitli kamu kurumlarında görev yapacak.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:52 Kaynak: DHA

Elazığ, Karakoçan, Güncel
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