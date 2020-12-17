Karaköprü Belediyespor Kırıkkale'yi ağırlıyor
17.12.2020 16:03
Karbel Karaköprü Belediyespor Kırıkkale Büyük Anadoluspor maşının hazırlıklarını sürdürüyor.
Karbel Karaköprü Belediyespor Kırıkkale Büyük Anadoluspor maşının hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 3. ligde mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor 4. grupta 14. hafta mücadelesinde 19 Aralık Cumartesi günü sahasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile karşı karşıya gelecek. Karbel Karaköprü Belediyespor maçın hazırlıklarını sürdürürken, önceki gün salonda güçlendirme çalışması yaptı. Kırmızı siyahlı ekip Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçından galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'te başlarken, karşılaşmayı Hatay bölgesi Hakemi Hamit Basık yönetecek. - ŞANLIURFA
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