Karaköprü'de parklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Karaköprü Belediyesi, Kurban Bayramı'na az bir zaman kala ilçedeki tüm parklarda dezenfekte çalışması başlattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi çocukların hijyenik bir ortamda oyun oynayabilmesi için ilçe genelinde bulunan tüm parkları dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasında çocukların parklarda temas edebileceği, kullanacağı oyun grupları ve banklar dezenfekte edilerek mikroplardan arındırıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Ebeveynler olarak çocuklarımız bizim için çok değerlidir, onların sağlığı ve mutluluğu her şeyden önce gelir. Karaköprü'deki ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını parka götürmesi için bu çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu. - ŞANLIURFA