Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu (2) - Son Dakika

Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu (2)
TATİLE GELDİĞİ SAMSUN'DA 9 GÜN KALMIŞİstanbul Karaköy'de aracının içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in (57), eşi Rossie Indira Vltchek ile tatil için geldiği Samsun'da şoförlü kiraladığı VIP aracıyla tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, otelde 9 gün kaldığı ortaya çıktı.
TATİLE GELDİĞİ SAMSUN'DA 9 GÜN KALMIŞ
İstanbul Karaköy'de aracının içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in (57), eşi Rossie Indira Vltchek ile tatil için geldiği Samsun'da şoförlü kiraladığı VIP aracıyla tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, otelde 9 gün kaldığı ortaya çıktı. Çiftin, kiraladıkları araçla Samsun'dan ayrılıp, İstanbul'a gittiği öğrenildi. Ölümünün İstanbul'daki polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçtiği öğrenilen ABD'li gazeteci Andre Vltchek ile ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü'nce herhangi bir soruşturma yürütülmediği belirtildi.
Zeynep Irmak ÖCAL- Hakan AKGÜN/SAMSUN,
Son Dakika 20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü