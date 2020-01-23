Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlara saldıran kadının yargılanmasına devam edildi. Genç kızların avukatlarının savunmalarına müdahale eden sanık, duruşma salonundan çıkarıldı.



Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'ye saldıran Semahat Yolcu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Semahat Yolcu ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Veysel Ekingen, "Olay günü iş yerindeydim. Çalışanım Mesut Ay tepki verdi ve sanığın iki kıza saldırdığını söyledi. Ben hemen dışarı çıktım. Baktığımızda sanığın küfür ettiğini duydum. Saçı açılan değil, diğer müşteki sanığa tepki gösterdi. O sırada müştekileri dükkanıma aldım, biraz sakinleştirmeye çalıştım. Eylemi gerçekleştiren kişi huzurda bulunan sanıktır. Adım gibi eminim. Nerede görsem tanırım. Sonradan video kayıtlarını da izledim, hafızam güçlüdür" ifadelerini kullandı.



"Başındaki türbanı çıkarmaya çalıştı"



Olaya ilişkin dinlenen bir diğer tanık Mesut Ay, olay tarihinde çalıştığı dükkanın önünde oturduğunu belirterek, "Ne olduğunu anlayamadım. Bir gürültü geldi ve sanığın müştekilere saldırdığını gördüm. Önce 'Cumhuriyete yakışmıyorsunuz' dedi, ardından küfür etti. Eylemi gerçekleştiren huzurdaki sanıktır. Çok net gördüm, eminim. Müştekinin başındaki türbanı çıkarmaya çalıştı" şeklinde konuştu.



"Karşı tarafı FETÖ yapılanması içinde görüyorum"



Tanık beyanlarına ilişkin konuşan tutuklu sanık Semahat Yolcu, "Daha evvel sabıkam yoktur. İlk defa hakim karşısına çıkıyorum. Karşı tarafta art niyet görüyorum. Bana hakaret ettiklerini düşünüyorum. Karşı tarafı taraflı görüyorum. Karşı tarafı FETÖ yapılanması içinde görüyorum. Suç örgütlerine taviz veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Müşteki avukatları, sanık Semahat Yolcu'nun beyanlarının tutanağa geçmesini talep etti. Hakim, savunma yapıldığı esnada konuşmamaları için tarafları uyardı.



Sanığın beyanına karşı konuşan müştekilerin avukatı Necip Kibar ise, "Sanığın sarf etmiş olduğu FETÖ'cüler ifadesine karşı şunu söylemek isterim ki burada müdahil olan vekillerin büyük çoğunluğu 3 senedir 15 Temmuz darbe teşebbüsü şehit yakını ve gazi vekili olarak Silivri'de yer almaktadırlar" dedi.



Avukat Necip Kibar beyanda bulunduğu esnada konuşanların sözünü kesen sanığı uyaran hakim, sanığın sesini yükselterek konuşmaya devam etmesi üzerine duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. Sanık Yolcu, jandarmalar tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.



"İyi bir oyun sergiledi"



Sanık Yolcu'nun duruşma salonundan dışarı çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden avukat Necip Kibar, "Sanık Karaköy meydanında iyi bir oyun sergilemiştir. Bu bizim için küçük bir hadise değildir. Müslüman hanımefendilerin inanışlarına ağır bir saldırıdır. Sanığın atılı suçlardan cezalandırılması ve etkin pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirimden yararlanmamasını talep ediyoruz" dedi.



Duruşmada sanık ve müşteki avukatlar, savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti ve avukatların ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 15 Kasım günü saat 15.15 sıralarında gerçekleştiği ve Karaköy meydanına doğru yürümekte olan Yolcu'nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce'ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya'nın omuzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedilmişti. İddianamed, saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer almış, şüpheli Yolcu'nun ise 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti. - İSTANBUL