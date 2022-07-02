KARAKÖY'DE VAPUR İSKELEYE ÇARPTI 7 YARALI - Son Dakika
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KARAKÖY'DE VAPUR İSKELEYE ÇARPTI 7 YARALI

02.07.2022 22:27

Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapurunun Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

KADIKÖY- Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapurunun Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapuru iskeleye yanaşmak istedi. Ancak dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarptı. Kazada sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Kadıköy, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARAKÖY'DE VAPUR İSKELEYE ÇARPTI 7 YARALI - Son Dakika

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