Son Dakika Haberleri: Karaköy'deki başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı
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Karaköy'deki başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı

6 saat önce

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen şüpheli Semahat Y., "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Karaköy'deki başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı, System.String[]

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen şüpheli Semahat Y., "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Semahat Y.'nin hakimlik işlemleri sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Semahat Y.'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:14 Kaynak: AA
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