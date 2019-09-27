Karaman 3 yıl önce kaybolan postacı için yeniden arama çalışması başladı; ancak izine rastlanılmadı

3 yıl önce kaybolan postacı için yeniden arama çalışması başladı; ancak izine rastlanılmadı

Karaman'da 3 yıl önce babasına ait otomobille evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan postacı ve o dönem 27 yaşında olan Ahmet Uysal için yeniden arama çalışması başlatıldı. Fisandun Barajı'nda polis dalgıçlar tarafından 2 gün süren çalışma sonucu Uysal'ın izine rastlanılmadı. Gözü yaşlı baba Ramazan Uysal, Oğlumuz halen her saat, her dakika aklımızda. Biz hale onunla yatıp, onunla kalkıyoruz. dedi.

PTT'de posta dağıtıcısı olarak görev yapan Ahmet Uysal, 15 Ağustos 2016 tarihinde babası Ramazan Uysal'a ait 70 FZ 843 plakalı otomobille evden ayrıldı. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ve otomobilinin izine rastlanmadı. Oğlunun akıbetini merak eden ve biran önce bulunmasını isteyen ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal da, bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraja atıldığını duyduğunu söyledi. Polis yaptığı araştırmada Ahmet Uysal'ın cep telefonu sinyaline en son baraj bölgesinden geldiğini saptadı. Yapılan tespitlerin ardından 24 Şubat 2017'de Fisandun ve Yeşildere Barajı'nda AFAD ekiplerince su altı kameralarıyla arama yapıldı. Herhangi bir ize rastlamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kayıp postası Uysal'ın bulunması için yeniden çalışma başlattı. Bu kapsamda Mersin'den 2 dalgıç polis çağrıldı. Polis, Fisandun Barajı'nda 25 Eylül günü yeniden arama çalışması başlattı. 40 metre derinlikten 10 kilometrelik alanda 2 gün süren arama çalışmalarında Uysal'ın izine rastlanılmadı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda oğlunun izine rastlamadıklarını ifade eden Ramazan Uysal, Devletimizin eli uzun, her şeye gücü yeter. İnşallah kurban olduğum Allah'ımın izniyle hayırlı bir yerden, hayırlı bir haber alırız. Yıllardır çok uğraştık, çok çaba gösterdik. Ama bugüne kadar bir neticeye varamadık. Oğlumuz halen her saat, her dakika aklımızda. Biz hale onunla yatıp, onunla kalkıyoruz. dedi.