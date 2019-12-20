Karaman Belediyesi refüj ve kavşaklara lavanta dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Belediyesi refüj ve kavşaklara lavanta dikti - Son Dakika

Karaman Belediyesi refüj ve kavşaklara lavanta dikti

6 saat önce

Karaman Belediyesi yeşillendirme çalışmaları kapsamında refüj ve kavşaklara lavanta dikiyor.

Karaman Belediyesi refüj ve kavşaklara lavanta dikti, System.String[]

Karaman Belediyesi yeşillendirme çalışmaları kapsamında refüj ve kavşaklara lavanta dikiyor.


Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor. Ekipler, Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarında aydınlatma ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte refüje tıbbi ve hoş kokulu bitkiler arasında yer alan lavanta dikmeye başladı. Daha temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karaman için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Günden güne değişen, büyüyen ve güzelleşen şehrimize yenilikler katmaya devam ediyoruz. Bitkilendirme ve kent estetiği çalışmalarımız kapsamında daha önce aydınlatma ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarında 5 bin adet lavanta dikimi gerçekleştiriyoruz. Şehrin her bölgesinde uygulayacağımız bitkilendirme çalışmalarına devam edeceğiz. Bu şehri yaşanılabilir bir şehir yapmak için çalışacağız" dedi. - KARAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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