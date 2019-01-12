Karaman'da Beyaz Bayrak Sertifika Töreni
1 saat önce
Karaman'da okul müdürleri, Beyaz Bayrak sertifikalarını aldı.
Karaman
'da okul müdürleri, Beyaz Bayrak sertifikalarını aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü kapsamında alınan Beyaz Bayrak sertifikalarının önemli olduğunu belirtti.
Günümüzde insan hayatını etkileyen temel problemlerinden birisinin beslenme olduğunu ifade eden Kuntoğlu, şunları kaydetti:
"Bu konuda bizim üzerimize düşen görev öğrencilerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirmektir. Kantinlerimizde yapılacak denetimlerle tedbirlerimizi alıyoruz. Unutmamalıdır ki okul öncesinden lise dönemine kadar öğrencilerimiz hayatının büyük bir bölümünü eğitim kurumlarımızda geçiriyor ve bu süreçte öğrencilerimizin temizliği, düzeni, tertibi ve beslenme alışkanlıklarını okullarımızda bizler pekiştiriyoruz. Bu alışkanlıkların kazandırılması için de İl Sağlık Müdürlüğümüz ile ortak projelere imza atıyoruz."
Daha sonra "Beyaz Bayrak" sertifikasını almaya hak kazanan okul müdürlerine sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu tarafından verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:11 Kaynak: AA
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