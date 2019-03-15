Son Dakika Haberleri: Karaman'da Çiftçilere 72 Bin Adet Fidan Dağıtıldı

Karaman'da Çiftçilere 72 Bin Adet Fidan Dağıtıldı

14 dakika önce

Karaman'da çiftçilere 72 bin adet fidan düzenlenen törenle dağıtıldı.

Karaman'da Çiftçilere 72 Bin Adet Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Karaman'da çiftçilere 72 bin adet fidan düzenlenen törenle dağıtıldı.

İl Özel İdaresinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile fidan alacak çiftiler katıldı. İl Özel İdaresi olarak çiftçilere olan desteğin tüm kurumlar ile koordineli olarak sürdürüleceğini vurgulayan Vali Meral, tüm katılımcılara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından proje kapsamında 54 bin 96 adeti İl Özel İdaresi, 18 bin 32 adeti de çiftçilerin katkısıyla toplam 72 bin adet ceviz, badem ve zeytinden oluşan fidanlar protokol üyeleri tarafından çiftçilere verildi.

Öte yandan, yine proje kapsamında dağıtılan fidanlara ek olarak Karaman'a özgü 42 bin adet ekşikara üzüm fidanının ihalesi de İl Özel İdaresi ve çiftçilerin katkısı ile yapıldı. Yapılan ihaleler sonucunda aşılanacak olan fidanların Ekim ayında çiftçilere dağıtılacağı ifade edildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Selman Oğuzhan Eser, Recep Şeker, AK Parti, Karaman, Güncel
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