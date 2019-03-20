Karaman'da Gazeteciler Seminerde Buluştu

Gazeteci-Yazar Ahmet Tek
, İnternet Medyası ve Yazarları Derneği (İNTERMED) tarafından düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı.
Bir otelde düzenlenen seminerde, Karaman
'daki yerel medya mensuplarına 40 yıllık tecrübelerini aktaran Tek, haber ve muhabir başlıkları altında başarılı birey olmayı anlattı.
Tek, gazeteciliği meslek edinmiş kişilerin, haber konusu olarak seçtikleri konularda topladıkları ve kurallarına göre biçim verdikleri, yine gazeteciliği meslek edinmiş kitle iletişim araçlarının sorumlulukları tarafından seçilerek, yazılı, görüntülü yada sesli iletiler halinde, okuyucu, izleyici ya da dinleyiciye ulaştırılan bilgi olduğunu haberin tanımı olarak ifade etti.
Haber üretim aşamalarından da bahseden Tek, insanların dikkatini çektiği her olay ve nesnenin haber olduğunu söyledi.
Bir muhabirin, haberi bulması değil güzel işlemesinin başarı getirdiğini dile getiren Tek, olayları gerçekliğiyle ve sade haliyle aktarılması gerektiğinin altını çizdi.
Seminer, Karaman Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık'ın konuşmacı Tek'e hediye takdimi ile sona erdi.
Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul
Çalışkan, emekli gazeteciler, editör ve muhabirler katıldı.