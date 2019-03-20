Son Dakika Haberleri: Karaman'da Gazeteciler Seminerde Buluştu

Karaman'da Gazeteciler Seminerde Buluştu

1 saat önce

Gazeteci-Yazar Ahmet Tek, İnternet Medyası ve Yazarları Derneği (İNTERMED) tarafından düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı.

Karaman'da Gazeteciler Seminerde Buluştu, System.String[]
Gazeteci-Yazar Ahmet Tek, İnternet Medyası ve Yazarları Derneği (İNTERMED) tarafından düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı.

Bir otelde düzenlenen seminerde, Karaman'daki yerel medya mensuplarına 40 yıllık tecrübelerini aktaran Tek, haber ve muhabir başlıkları altında başarılı birey olmayı anlattı.

Tek, gazeteciliği meslek edinmiş kişilerin, haber konusu olarak seçtikleri konularda topladıkları ve kurallarına göre biçim verdikleri, yine gazeteciliği meslek edinmiş kitle iletişim araçlarının sorumlulukları tarafından seçilerek, yazılı, görüntülü yada sesli iletiler halinde, okuyucu, izleyici ya da dinleyiciye ulaştırılan bilgi olduğunu haberin tanımı olarak ifade etti.

Haber üretim aşamalarından da bahseden Tek, insanların dikkatini çektiği her olay ve nesnenin haber olduğunu söyledi.

Bir muhabirin, haberi bulması değil güzel işlemesinin başarı getirdiğini dile getiren Tek, olayları gerçekliğiyle ve sade haliyle aktarılması gerektiğinin altını çizdi.


Seminer, Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık'ın konuşmacı Tek'e hediye takdimi ile sona erdi.

Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, emekli gazeteciler, editör ve muhabirler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:39 Kaynak: AA

Ahmet Tek, Karaman, Güncel
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