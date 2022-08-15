Karaman'da kuyumcuya sahte altın satan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Karaman'da girdikleri 2 kuyumcuya sahte altın satan 1'i kadın 3 kişi, polisin sıkı takibi sonucu Konya'da kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Karaman'a gelen A.Ş, Ö.U. ve E.K., isimli şüpheliler, ellerindeki sahte altınları satmak için Tahsin Ünal Mahallesindeki Kuyumcular Çarşısında dolaşmaya başladı. Karı-koca gibiymiş gibi davranarak girdikleri aynı sokaktaki 2 kuyumcuya ellerindeki sahte künye ve çeyrek altınları 3 bin 200 lira karşılığında satmayı başardı. Kuyumcular şüphelilerin ayrılmasından bir süre sonra altınların sahte olduğunu anlayarak durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak şahısların güvenlik kameralarından eşkallerini tespit etti.

"Sahte altın satıcıları Konya'da yakalandı"

Çalışmalarını genişleten ekipler Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) şüphelilerin içinde bulunduğu 34 plakalı otomobilin kentten çıkış yaparak Konya istikametine doğru gittiklerini belirledi. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek şüphelilerin araç plakaları ve eşkalleri bildirildi. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan Konya polisi, şüpheli 1'i kadın 3 kişiyi Konya'ya girer girmez kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısları yapılan üst aramalarında Karaman'da sattıkları sahte altın künyeden bir tane ele geçirdi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı

Kuyumculara sahte altın satan şüpheliler Karaman'dan Konya'ya giden polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ö.U. ve E.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Karaman polisi 2 hafta içerisinde yaşanan 3 ayrı sahte altın satma olayında şüphelileri kısa sürede yakalayarak adalete teslim ederken, kuyumcuların bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları istendi. - KARAMAN