Karaman'da Hoş Sada Şiir Okuma Yarışması

Karaman
Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaöğretim kurumları arasında düzenlenen Hoş Sada Şiir Okuma Yarışmasının final programı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, Gevher Hatun Anaokulu Konferans Salonunda düzenlenen yarışma öncesinde, şiirin zor bir sanat olduğunu belirtti.
Bu tür yarışmalarla öğrencilerin saklı olan yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade den Kuntoğlu, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimiz bu anlamda yetenek avcısıdır. Öğrencilerimizin hepsi çok güzel okudu şiirlerini. Her yarışmanın mutlaka birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olacak. Seçici kurulumuzun yarışmada derecelendirme yaparken en ince ayrıntısına kadar özen göstererek puanlandırma yaptığına inanıyorum. Sahneye çıkmak çok kolay bir durum değil. Aslında öğrencilerimiz çok zor bir işi başarıyor. Gelecekte daha iyi başarılara imza atacaklarına inanıyorum."
Yarışma sonunda Prof. Dr. Ömer Dinçer
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tarık Gümüş
birinci, Karaman Lisesi öğrencisi Zeynep Gözel ikinci, TOKİ Anadolu Lisesi
öğrencileri Samet Kara ve Ceyda Kurşun üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.