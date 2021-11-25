Karaman'da Karakterli Gençlik, Kariyerli Gelecek Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Karaman'da, Yunus Emre Kültür Vakfı'nın gençlik yapılanması bünyesinde yer alan Bilinçli Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BİLGEDER) tarafından hayata geçirilen 'Karakterli Gençlik, Kariyerli Gelecek' Projesinin tanıtımı yapıldı.

BİLGEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kodaş, dernek binasında düzenlenen tanıtım toplantısında, projede İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ortak protokol ile güçlerin birleştirildiğini söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kodaş, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında yol haritamızı insan kaynağının sınıflandırılması, kurumsal kültürün oluşturulması ve uzmanlaşmayı, karakter-kariyer eğitimi programının oluşturulması, beceri ve tasarım atölyelerinin kurulması, meslek danışmanlığı şeklinde belirledik. Bu amaçla Karakter Eğitimi, Beceri ve Tasarım Atölyelerinin de içinde bulunduğu gençlik merkezimizin, aynı derdi paylaştığımız gönüllülerimizin de yoğun desteği ile tamamladık."

Proje Koordinatörü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Murat Öz ise proje kapsamında bir çok atölye kurduklarını aktararak, "Bu proje kapsamında gönüllülerimizi eğitim koçlarına dönüştürerek, eğitimlerimizde karakter ve kariyer olgusunu birlikte ele alacak, gençlerimizin anahtar becerilerini geliştirerek, karakter temelli kariyer planlamaları için onlara profesyonel destek vereceğiz." dedi.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, daire müdürleri ile davetliler katıldı.