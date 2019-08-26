Son Dakika Haberleri: Karaman'da kepçenin üzerine 30 tonluk kaya düştü
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Karaman'da kepçenin üzerine 30 tonluk kaya düştü

7 dakika önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu30 tonluk kaya kepçenin üzerine düştü.

Karaman'da kepçenin üzerine 30 tonluk kaya düştü, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu


30 tonluk kaya kepçenin üzerine düştü. Dev kayanın üzerine düştüğü kepçe kullanılamaz hale gelirken, operatörü şans eseri yara almadan kurtuldu.


Olay, saat 07.30 sıralarında Ermenek-Güneyyurt yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir şirket tarafından yol genişletme çalışması yapıldığı esnada toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasında yamaçtan kopan yaklaşık 30 ton ağırlığındaki üç kaya parçasından ikisi yola yuvarlanırken, birisi ise hafriyat kamyonlarına yükleme yapan kepçenin üzerine geldi. Şans eseri dev kaya kepçeyi kullanan operatörün içinde bulunduğu kabinin üzerine gelmezken, kepçe kullanılamaz hale geldi. Kayaların yuvarlandığını fark eden bir hafriyat kamyonunun sürücüsü ise geri manevra yaparak son anda kayaların altında kalmaktan kurtuldu. Toprak kaymasının meydana geldiği karayolunun 2 kilometrelik kısmının 10 günlüğüne trafiğe kapatıldığı ve çalışmalara ara verilerek işçilerin evlerine gönderildiği öğrenildi. - KARAMAN

Güneyyurt, Ermenek, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:36 Kaynak: İHA
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