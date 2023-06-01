Feci motosiklet kazasında teşhis yanlış yapıldı, cenaze başka kişiye ait çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Feci motosiklet kazasında teşhis yanlış yapıldı, cenaze başka kişiye ait çıktı

01.06.2023 12:12

Karaman'da meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden ve olay yerinde akrabaları tarafından ruhsat sahibi B.Ü. olarak teşhis edilen cenaze, babanın itirazı üzerine yeniden incelendi. Ölen kişinin, B.Ü.'nün motosikletini emanet olarak verdiği arkadaşı Kerim Akçakıl olduğu ortaya çıktı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde kimliği belirsiz olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

RUHSAT SAHİBİNİN YAKINLARI CESEDİ TEŞHİS ETTİ

Polis ekipleri ölen şahsın kimliğini belirleyebilmek için motosikletin plakasından ruhsat sahibi olan B.Ü.'nün yakınlarına ulaştı. B.Ü.'nün babası köyde olduğu için kaza yerine Karaman'da oturan başka akrabaları geldi. Kaza yerine gelen B.Ü.'nün yakınlarına çarşafla üstü örtülen ceset gösterilirdi. Yakınlarının ölen kişinin B.Ü. olduğunu söyleyerek ağlamaya başlaması üzerine üzerine polis şahısları sakinleştirdi. Daha sonra ceset, yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman'da Motosiklet Kazası: Teşhis Yanlış Yapıldı, Cenaze Başka Kişiye Ait Çıktı

ÖLEN KİŞİ, MOTOSİKLETİ EMANET VERDİĞİ GENÇMİŞ

Otopsi işlemleri için sabaha karşı B.Ü.'nün babası köyden hastane morguna geldi. Morga gelen babanın, cesedin oğluna ait olmadığını söylemesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda kazada ölen kişinin B.Ü.'nün motosikleti emanet olarak verdiği arkadaşı 18 yaşındaki Kerim Akçakıl olduğu ortaya çıktı. Kerim Akçakıl'ın yakınlarına acı haber verildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da Motosiklet Kazası: Teşhis Yanlış Yapıldı, Cenaze Başka Kişiye Ait Çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feci motosiklet kazasında teşhis yanlış yapıldı, cenaze başka kişiye ait çıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:06 İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın yıldızı Redmond, Türk halkını yere göğe sığdıramadı
18:01 İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın yıldızı Redmond, Türk halkını yere göğe sığdıramadı
17:44 Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
17:41 Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
17:40 Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
17:19 Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
17:32 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:26 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:14 Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı
17:14 Vicdanlar susmuş! Boğulan çocukları kurtarmaya çalışan doktoru kayda alıp dalga geçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 18:18:32. #1.12#
SON DAKİKA: Feci motosiklet kazasında teşhis yanlış yapıldı, cenaze başka kişiye ait çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement