Karaman'da muhtarlar toplantısı - Son Dakika
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Karaman'da muhtarlar toplantısı

7 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

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Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.


Meral, Piri Reis Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, bütün okulların tek tek ziyaret edildiğini belirtti.


Ziyaret edilen okullarda okul yöneticileri, öğretmenler ve mahallenin muhtarlarıyla sürekli toplantılar yaptıklarını aktaran Meral, mevcut sorunların giderilmesi noktasında birlikte hareket etmenin önemine değindi.


Meral, köylerin ve mahallelerin sorunlarının tespit edilerek çözüme kavuşturulması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken çalışmaların yapıldığını ifade etti.


Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Evren Çakır, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar ve kurum müdürleri katıldı.

Piri Reis, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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