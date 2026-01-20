Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Güncel

Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

20.01.2026 16:27
Karaman'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Mustafa Şahin yaşamını yitirdi.

Karaman'da çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Silahlı kavgada yaralanan Mustafa Şahin, tedavi altına alındığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Şahin (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Şahin (31), 7 Ocak'ta Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.K ile karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, Şahin ile 3 oğlunu silahla yaralamıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçan M.K polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
