Karaman'da STK'lar Kudüs için tek yürek oldu - Son Dakika
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Karaman'da STK'lar Kudüs için tek yürek oldu

6 saat önce

Karaman Sivil Toplum Platformu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Karaman'da STK'lar Kudüs için tek yürek oldu, System.String[]

Karaman Sivil Toplum Platformu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.


Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında sözde planın Filistin'i parçalama ve yok etme planı olduğu vurgusu yapıldı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Karaman Sivil Toplum Platformu adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Özdemir, "Bugün burada yine toplandık. İslam'ın ilk kıblesi ve Peygamberimizin Miraç basamağı olan, Efendimizin ayak izinin olduğu Mescidi Aksa'nın da içinde olduğu, İsra Suresinde denildiği gibi etrafı mübarek kılınmış olan Kudüs'e sahip çıkmak için buradayız. 100 yıldır adım adım yürütülen işgal planının son halkası olan sözde anlaşma dün akşam cani Amerika ve siyonist İsrail arasında yapıldı. Biz bu anlaşmayı elbette tanımıyoruz ve şiddetle reddediyoruz. Kudüs İslam'ın başkentidir ve hep öyle kalacaktır. Bütün dünya Müslümanları olarak bunu buradan bir kere daha hatırlatıyoruz. Evet üzgünüz, evet içimiz buruk, evet elimizden başka bir şey gelmiyor, adım adım yürütülen işgal planına engel olamadık, dünya Müslümanları olarak hep birden ayağa kalkıp onurumuz olan Kudüs'e sahip çıkamadık. Evet, İsrail ve Amerika zalimliğini yapıyor ve hesaplarını adım adım ortaya koyuyorlar. Onlara kahrediyoruz ama aynı şekilde onlara destek veren Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi kukla devletleri ve aynı şekilde destek veren devletleri de şiddetle lanetliyoruz. Yazıklar olsun onlara, rezillikleriyle beraber kahru perişan olup gitsinler inşallah. Ülkemizde, Türkiyemizde bütün millet lideriyle beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber tepkilerini ve net duruşlarını ortaya koyuyorlar. Hamdolsun. Diğer İslam ülkelerinden de aynı duyarlılığı ve aynı tepkiyi bekliyoruz. Yönetimlerinden bağımsız da olsa bütün Müslümanların vahdeti Kudüs'ün kurtuluşu olacaktır. İşte bu birlik Kudüs'ün de Filistin'in de Doğu Türkistan'ın da Suriye'nin de Gazze'nin de ve esaret altındaki bütün İslam milletlerinin de kurtuluşu olacaktır" dedi.


Yapılan basın açıklaması, Filistin için okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından son buldu. Basın açıklamasına Sivil Toplum Kuruluşları ile AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan da katıldı. - KARAMAN

Karaman, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
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