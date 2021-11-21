Karaman'da tarlalardan tarım aletleri çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Karaman'da tarlalardan tarım aletleri çalan 3 kişi yakalandı

Karaman'da, tarlalardan tarım aletleri çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Karaman'da, tarlalardan tarım aletleri çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Merkeze bağlı Kılbasan köyünde devriye görevi yapan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Ekipler aracın kasasında bulunan tarım aletlerinin kime ait olduğu hakkında çelişkili ifadeler veren S.S, M.E ve A.V'yi gözaltına aldı. Tespit edilen malzemeler ve şüphelilerin ifadeleri sonucunda 4 farklı noktadan yapılan hırsızlık olayı aydınlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika

Galatasaray tribünlerinde Squid Game rüzgarı esti: Hazırsanız oyuna başlıyoruz!

Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak

Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor

Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı