Karaman'da yağmur etkili oldu - Son Dakika

Karaman'da etkili olan yağmur, kurak bir yıl geçiren kentte sevinçle karşılandı.

Kent merkezinde gece başlayan yağış, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle yer yer yollarda su birikintisi oluşurken, bazen trafikte aksamalar oluyor.

Diğer tarafından yağmur yağışı çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, yağışın yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Geçen yıl kurak geçtiğini ifade eden Bayram, "Allah'a şükür 2 gündür aralıklarla yağan yağmur toprağı doyurdu. Bu yağışlar biraz daha gecikseydi arazilerimizdeki ekili ürünler zarar görecekti. İnşallah yağışlar böyle devam eder. Bu yağışlar bize can suyu oldu." dedi.