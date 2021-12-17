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Karaman'da Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Karaman'da Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi hayata geçiriliyor

17.12.2021 10:46
Karaman'da Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi hayata geçiriliyor

Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Karaman İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülecek "Yeraltı Sularında (YAS) Su ve Enerji Revizyonu Projesi'nin hayata geçmesi için imzalar atıldı.

Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Karaman İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülecek "Yeraltı Sularında (YAS) Su ve Enerji Revizyonu Projesi'nin hayata geçmesi için imzalar atıldı.

Bölgenin tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılan suyun önemli miktarının YAS sahalarından temin edilmesi ile ortaya çıkan yüksek enerji maliyetlerinin bölge çiftçisinin verim ve rekabet kaybına neden olmaması için hazırlanan "YAS'da Su ve Enerji Revizyonu Projesi" için Vali Mehmet Alpaslan Işık ve KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin arasında protokol imzalandı.

İş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilecek olan proje ile su sıkıntısı bulunan bölgenin YAS kaynaklarının daha sürdürülebilir ve ekonomik kullanımı amaçlanırken projede belirlenen sulama kooperatiflerine de makine ve otomasyonlu sistem desteği sağlanacak.

KOP Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman illerinden oluşan Konya Kapalı Havzasının Türkiye'nin toplam tarım alanlarının yüzde 12'sine karşılık geldiğini söyledi.

Gerek tarım alanı yoğunluğu gerekse tarımsal üretim deseni çeşitliliği açısından daha sürdürülebilir ve ekonomik su tüketimi için desteklenen projede Karaman'da faaliyet yürüten sulama kooperatifine yönelik 975 bin lira tutarında makine ve otomasyon desteği verileceğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"İdaremiz tarafından 2018 - 2019 yılları arasında yürütülen YAS sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Artırılması ve Verimliliğin Artırılması Projesi'nden elde edilen veriler ışığında halen kullanılmakta olan düşük verimli pompa-motor aksamları, elektrik akımı ve sulama sistemindeki değişimlere göre motor devrini özerk şekilde kendi kendine ayarlayarak elektrik tüketimini en aza indiren, sistemin reaktif konuma geçmesini engelleyerek personel istihdamını ortadan kaldıran, motor yanmalarını azaltan, suyun hacim esasına göre verilmesini sağlayan, ayrıca kuyulara uzaktan erişim imkanı sunan sistemler ile değiştirilecek. Proje pilot olarak ödenek kapsamında her bir kooperatifin kuyusunda uygulanarak, özel sektörün geliştirdiği inovatif ürünlerin, kooperatif üyelerinde farkındalık oluşturması sağlanacak."

Karaman'da Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi hayata geçiriliyor
Karaman'da Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi hayata geçiriliyor
Karaman'da Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi hayata geçiriliyor

Underground, Karaman, Enerji, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da Yeraltı Sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika
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