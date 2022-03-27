Karaman'da "YKS'yi kazandıracak taktikler" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Griden Beyaza YKS'yi kazandıracak Taktikler" konulu seminer düzenlendi.

Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen seminere, protokol üyeleri, çok sayıda öğrenci, veliler ve basın mensubu katıldı.

Seminer öncesi üniversitenin Genel Sekreteri Murat Ayvacı katılımcılara Karatay Üniversitesi ve öğrencilere sağladığı olanaklar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Daha Sonra Gökhan Müftüoğlu, YKS'de nasıl başarılı olunur, kalan zamanda nasıl ders çalışılır, üniversite mi bölüm mü, geleceğin meslekleri neler gibi çokça sorulan soruların cevaplarını katılımcılara anlattı.

Program, soru cevap bölümü ve plaket takdiminin ardından Gökhan Müftüoğlu'nun yazdığı "Griden Beyaza Başarmak İsteyen Bütün Öğrencilere" isimli kitabını imzalamasıyla son buldu.