Karaman'da "YKS'yi kazandıracak taktikler" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da "YKS'yi kazandıracak taktikler" konulu seminer düzenlendi

27.03.2022 15:18
Karaman'da "YKS'yi kazandıracak taktikler" konulu seminer düzenlendi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Griden Beyaza YKS'yi kazandıracak Taktikler" konulu seminer düzenlendi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Griden Beyaza YKS'yi kazandıracak Taktikler" konulu seminer düzenlendi.

Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen seminere, protokol üyeleri, çok sayıda öğrenci, veliler ve basın mensubu katıldı.

Seminer öncesi üniversitenin Genel Sekreteri Murat Ayvacı katılımcılara Karatay Üniversitesi ve öğrencilere sağladığı olanaklar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Daha Sonra Gökhan Müftüoğlu, YKS'de nasıl başarılı olunur, kalan zamanda nasıl ders çalışılır, üniversite mi bölüm mü, geleceğin meslekleri neler gibi çokça sorulan soruların cevaplarını katılımcılara anlattı.

Program, soru cevap bölümü ve plaket takdiminin ardından Gökhan Müftüoğlu'nun yazdığı "Griden Beyaza Başarmak İsteyen Bütün Öğrencilere" isimli kitabını imzalamasıyla son buldu.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karatay Üniversitesi, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 'YKS'yi kazandıracak taktikler' konulu seminer düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da "YKS'yi kazandıracak taktikler" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
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